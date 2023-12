Biedronka otworzyła przed świętami Bożego Narodzenia 20 sklepów w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, podała sieć. Wydłużone zostaną równnież godziny otwarcia ponad 3,1 tys. placówek.

W ostatnich dniach poprzedzających świąteczną przerwę sieć Biedronka otwiera dla klientów kolejne 20 placówek, z których 17 to zupełnie nowe sklepy, a 3 - odnowione z myślą o wygodzie klientów. Nowe sklepy sieci w dniach 18-21 grudnia otworzyły się w województwach mazowieckim, podlaskim, łódzkim, podkarpackim, lubuskim, śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, podano.

Reklama

"Przedświąteczny czas to moment, w którym jak co roku dbamy o to, aby klienci mogli znaleźć wszystkie potrzebne produkty w sklepach sieci Biedronka. Wraz z końcem listopada otworzyliśmy sklep 3500 w Skórzewie koło Poznania, a w ostatnim przedświątecznym tygodniu na mapie Polski pojawiło się kolejne 20 sklepów. Z myślą o potrzebach klientów wydłużamy też godziny otwarcia przed świętami - ponad 3,1 tys. placówek będzie otwartych w sobotę co najmniej do godziny 23.00, aby zapewnić wygodne i szybkie zakupy, bez stresu oraz kolejek" - powiedział dyrektor operacyjny i członek zarządu w sieci Biedronka Paweł Stolecki, cytowany w komunikacie.

Wcześniej Biedronka informowała, że uruchomiła 3 500. sklep w Skórzewie pod Poznaniem. Na koniec III kw. 2023 r. sieć Biedronka w Polsce liczyła 3 473 placówki.