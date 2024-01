Podwyżki w 2023 r. otrzymało 70% badanych specjalistów IT, wynika z raportu "Co z tym eldorado" przygotowanego przez Just Join IT we współpracy z Experis.

Jednocześnie rynkowi daleko jeszcze do zaspokojenia ich oczekiwań. We wszystkich 23 analizowanych kategoriach pracownicy branży oczekują dalszego wzrostu wynagrodzenia od 5 do 30%.

Liczba ofert pracy dla programistów i innych specjalistów IT zmniejszyła się o 26% przy jednoczesnym wzroście konkurencji. Liczba aplikacji na ogłoszenia o pracę wzrosła o 54%. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Spośród blisko 130 000 ogłoszeń opublikowanych na Just Join IT w 2023 r. oferty dla juniorów stanowiły zaledwie 5%, podano.

"W 2024 roku spodziewamy się utrzymania dotychczasowego krajobrazu rynku z nieznacznym odbiciem. Prognozujemy stabilny wzrost zatrudnienia w sektorze z utrzymującym się trendem poszukiwania doświadczonych specjalistów" - powiedziała IT Recruitment Team Manager w Experis Agnieszka Grzybowska, cytowana w komunikacie.

Wynagrodzenia w IT

W raporcie przedstawiono szczegółowe dane na temat wynagrodzeń w branży IT w 2023 r. - zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w podziale na 23 specjalizacje. Mediany wynagrodzeń z wszystkich ofert w podziale na seniority wzrosły o 3-7,6% r/r, co jednak oznacza spadek dynamiki o 13-20 pkt proc. względem porównania z lat 2021-2022. Na największy wzrost płac mogli liczyć seniorzy zatrudnieni na umowę o pracę, gdzie mediana wyniosła 21 000 zł brutto. Ich koledzy pracujący na kontraktach B2B otrzymywali miesięcznie ok. 24 000 zł netto. Suma górnych widełek ze wszystkich ofert opublikowanych na Just Join IT w 2023 roku wyniosła 617 mln zł.

"Oprócz analizy widełek płacowych z ofert pracy w ramach raportu przeprowadzono badanie na grupie ponad 4 000 osób pracujących w IT, w którym zapytano o realne i oczekiwane zarobki. Jak się okazuje, w większości realne wynagrodzenia są niższe od ofert podawanych przez pracodawców w ogłoszeniach od ok. 5 do nawet 50%! Istnieją jednak takie specjalizacje jak GameDev czy Data, gdzie płaci się realnie więcej, niż podaje w widełkach na rekrutacji" - czytamy dalej.

Zapytani o to, czy ich wynagrodzenie wzrosło w 2023 roku, 70% ankietowanych wskazało, że tak. Co trzecia osoba spośród tych, które odpowiedziały pozytywnie na pierwsze pytanie, podała, że ich pensja zwiększyła się o minimum 20%. Zarobki 25% badanych pozostały bez zmian, a 3,5% musiało się liczyć ze spadkiem wynagrodzenia w porównaniu z 2022 rokiem, wskazano również.

Polska wciąż w tyle za Zachodem

"Wynagrodzenia w Polsce są wciąż nieporównywalnie mniejsze od zarobków zachodnich, czego odzwierciedleniem są oczekiwania polskich specjalistów IT. Z badania wynika, że jedynie garstka uznaje swoje wynagrodzenie na adekwatne do roli i umiejętności. Lwia część wskazuje zaś, że oczekiwałaby zarobków od 5 do nawet 30% większych od realnych" - zakończono.

Raport "Co z tym eldorado" został przygotowany w oparciu o dwa niezależne źródła danych. Analizą objęto blisko 130 000 ofert pracy, na które można było aplikować przez największy w Polsce portal pracy dla branży IT - Just Join IT - w dniach 1 stycznia - 31 grudnia 2023 r. Badano deklarowane przez pracodawców wynagrodzenie, tryb pracy, rodzaj umowy oraz wymagane doświadczenie. W listopadzie 2023 r. przeprowadzono ponadto badanie wśród 4015 specjalistów IT metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).

(ISBnews)