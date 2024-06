Budżetówka z mniejszym wzrostem wynagrodzeń

Reklama

Pracownicy sfery budżetowej w przyszłym roku znów będą mieć powody do frustracji. Zgodnie z przedstawionymi planami rządu ich wynagrodzenia w 2025 roku mają urosnąć tylko o 4,1 proc. Tyle samo ma wynieść inflacja. W relatywnie lepszym położeniu znajdą się emeryci, ponieważ ich świadczenia w ramach waloryzacji mają być podniesione o 6,8 proc. Z kolei płaca minimalna ma urosnąć o 7,6 proc. a średnia płaca w gospodarce narodowej o 7,1 proc. Do tego PKB Polski ma urosnąć realnie o 3,7 proc., a inflacja średnio w ciągu roku ma sięgać 4,1 proc.

Jeśli chodzi o skalę wzrostu emerytur i płacy minimalnej, to nie mogły być one mniejsze. Rząd nie wykazuje się więc tutaj żadną dodatkową hojnością i podnosi te wypłaty o tyle, o ile musi zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli o wysokość tegorocznej inflacji plus jedną piątą tegorocznego realnego wzrostu płac. Oczywiście żadnej z tych dwóch zmiennych nie znamy w połowie roku, więc na razie to tylko prognoza, która zostanie zweryfikowana w lutym przyszłego roku, tuż przed faktyczną waloryzacją, która jak zwykle będzie miała miejsce od 1 marca.

Reklama

Płaca minimalna

Więcej zamieszania było z podwyżką płacy minimalnej, ponieważ część komentatorów ekonomicznych uznała początkowo, że wzrost o 7,6 proc. jest większy, niż wymagane minimum. To dlatego, że w tym roku płaca minimalna zmienia się dwa razy: od stycznia i następnie od lipca. Jej przyszłoroczną wartość można więc odnosić albo do tej z drugiego półrocza (i wtedy wzrost jest mniejszy), albo do średniej dla całego roku (i wtedy wzrost jest większy – o 8,3 proc.). Rząd zdecydował się na tę pierwszą interpretację i zastosował wskaźnik, na który składa się tegoroczna planowana inflacja i dodatkowa korekta wyrównująca z tytułu błędów prognozy z poprzedniego roku.

Minimalna urośnie więc od stycznia 2025 roku do 4626 zł brutto. Czyli o 326 złotych w stosunku do poziomu 4300 zł, który będzie obowiązywać od początku lipca tego roku. Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

Powyższy tekst to fragment Porannego Briefu Rafała Hirscha. Aby przeczytać cały tekst, kliknij tu