Liczba specjalistów IT w samym Krakowie przekroczyła 60 tys. 83 procent z nich pracuje w firmach zagranicznych, z czego 72 proc. w gigantach spoza Unii - 38 proc. w amerykańskich, 12 proc. w brytyjskich, a reszta w szwajcarskich, indyjskich, japońskich i norweskich.

Firmy polskie zatrudniają ogółem 17 proc. informatyków; lwia część tej puli (2 300 specjalistów) pracuje dla Comarchu, który jest drugim największym pracodawcą talentów IT w grodzie Kraka, po brytyjskim gigancie finansowym – HSBC (2 500). Trzecie miejsce na podium zajmuje amerykański Aptiv (2 200), a na kolejnych znalazły się amerykańskie potęgi cyfrowego świata: Cisco (1 800) i Motorola (1 700).

Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: amerykański EPAM Systems (1 700), indyjski HCLTech (1 600), francuski Capgemini (1 200), amerykańskie Sabre Corp. (1 100) i szwajcarskie ABB (1000). Drugą dziesiątkę tworzą: UBS, Ericsson, SII Grup, Nokia Networks, Luxoft, Hitachi Energy, Heineken, LTIMindtree, Akamai Technologies i IBM. Ponad 500 osób zatrudniają też Alior Bank i Accenture otwierające trzecią dziesiątkę największych pracodawców IT.

Prostej pracy w IT już nie będzie

Zatrudnienie w krakowskim IT rosło przez ostatnie lata za sprawą dynamicznego rozwoju centrów już istniejących oraz pojawiania się nowych graczy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy pod Wawelem ulokowało swe siedziby ponad 20 nowych inwestorów, a wśród nich – pięć międzynarodowych jednorożców, czyli startupów wartych ponad miliard dolarów,

- Pracujący w Krakowie specjaliści IT są nie tylko coraz liczniejsi, ale też coraz bardziej doświadczeni i kompetentni. 60 procent z nich ma ponad pięcioletnie doświadczenie, a ponad 80 procent rozwija swe umiejętności w firmach międzynarodowych – komentuje Michał Piątkowski, założyciel i prezes MOTIFE, który we współpracy z ASPIRE, krakowskim stowarzyszeniem firm globalnych, przygotowuje co roku kompleksowe raporty o aktualnej sytuacji na rynku IT. Obejmują one nie tylko firmy stricte informatyczne, ale też sektor finansowy czy produkcyjny, albowiem rola IT rośnie we wszystkich branżach. Blisko połowę specjalistów IT zatrudniają dziś firmy świadczące nowoczesne globalne usługi biznesowe (GBS).

- W ciągu ostatnich 20 lat Kraków stał się królem GBS w Europie, z roku na rok zwiększając zakres, złożoność i skalę, wielokrotnie rosnąc w tempie dwucyfrowym. Już ponad 120 000 osób pracuje pod Wawelem w tym sektorze i jest to największe skupisko pracowników usług biznesowych w Europie -mówi Andrew Hallam, szef ASPIRE. Ostrzega przy tym, że czas prostych usług, od których 25 lat temu Kraków zaczynał swą przygodę z GBS, właśnie się kończy – i to błyskawicznie. W ciągu roku, dwóch takie role zostaną zastąpione przez AI.

Michał Piątkowski dodaje, że od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej polski PKB wzrósł w sumie o 110 procent, podczas gdy średni wzrost w krajach UE wyniósł 31 proc. – Akcesja Polski do Unii była katalizatorem zmian, które w Krakowie widać bardzo wyraźnie, a to dlatego, że stolica Małopolski potrafiła jak nikt wykorzystać swój nadzwyczajny potencjał, przeistaczając się w nowoczesne i dynamiczne centrum technologiczne. Działa tu już ponad 500 firm IT, w tym z górą ćwierć tysiąca międzynarodowych z ponad 30 krajów, a niemal co szósty pracownik jest cudzoziemcem. Mamy tu mnóstwo utalentowanych ludzi, silne instytucje edukacyjne oraz kulturę poświęcenia i innowacji – opisuje szef MOTIFE.

Przyznaje, że znaczną część sukcesu można przypisać firmom amerykańskim, które zatrudniają ponad jedną trzecią krakowskich specjalistów i inżynierów IT. Centra rozwojowe amerykańskich gigantów wpływają silnie na wiedzę i kompetencje w krakowskim ekosystemie technologicznym. I to one w pierwszym rzędzie wymuszają zmiany, o których wspomniał Andrew Hallam.

Kluczowe wnioski z raportu MOTIFE

Wynagrodzenia. W tym roku nastąpiła stabilizacja zapotrzebowania na specjalistów IT, która przełożyła się na stabilizację płac na wielu stanowiskach. Wzrost widać wśród najbardziej poszukiwanych dziś pracowników, natomiast na stanowiskach podstawowych obserwuje się pierwszy od lat spadek płac, nawet o 8 procent. Mediana wynagrodzeń inżyniera programisty średniego szczebla z doświadczeniem około pięcioletnim wynosi 4,1 tys. euro (18 tys. zł) miesięcznie

Zmiana ról. Zapotrzebowanie na najpopularniejsze role programistyczne, takie jak front-end lub back-end, ustabilizowało się, podczas gdy zapotrzebowanie na bardziej wyspecjalizowane role: inżynierów danych, analityków danych, DevOps i inżynierów chmury, stale rośnie. Najbardziej rozchwytywani mogą liczyć na podwyżki wynagrodzeń nawet o 15 proc.

GenAI przejmie prace proste. W krakowskich firmach już teraz zmienia się sposób projektowania kodu. Firmy eksperymentują z Copilotem lub podobnymi narzędziami budowanymi we własnym zakresie, z automatycznym tłumaczeniem kodu, refaktoryzacją i innymi. Zapewne obniży to zapotrzebowanie na programistów na poziomie podstawowym, a zwiększy nacisk na analizę wymagań, szybszy czas wprowadzania na rynek i lepszą jakość kodu.

Rośnie pula informatyczek. Kobiety stanowią 27 proc. specjalistów/specjalistek IT zatrudnionych w Krakowie, przy czym w gronie 20 największych firm rekordowy odsetek odnotowano w EPAM Systems – 39 proc. W CISCO i HSBC jest to 35 proc., natomiast w UBS, Philip Morris International i UBS – 33 proc. W liczbach bezwzględnych najwięcej specjalistek IT zatrudnia HSBC: 844.

Rekiny i płotki. Ponad połowę (53 proc.) wszystkich specjalistów IT pod Wawelem zatrudniają firmy duże, ponad 500-osobowe. W mikrofirmach pracuje tylko 1 proc., a małych do 100 osób- 16 proc.

Dominuje GBS, fintech, software i telekom. Branża IT Consulting and Services zatrudnia największy odsetek (27 proc.) specjalistów IT w Krakowie. Za nią jest branża finansowa (16 proc.), napędzana przez duże instytucje, takie jak HSBC, UBS i Alior, a także nowych graczy z sektora fintech. 15 proc. specjalistów IT zajmuje się oprogramowaniem, 13 proc. telekomunikacją, 11 proc. inżynierią i produkcją. Po 3 proc. pracuje w sektorze turystycznym, dóbr konsumpcyjnych, energii oraz handlu.

Jaki odsetek specjalistów IT zatrudniają firmy z poszczególnych krajów:

USA -38 proc.

Polska – 17 proc.

Wielka Brytania – 12 proc.

Szwajcaria – 8 proc.

Francja – 6 proc.

Indie – 4 proc.

Szwecja – 3 proc.

Finlandia – 2 proc.

Japonia – 2 proc.

Norwegia – 1 proc.

Jak widać, najwięksi pracodawcy IT w Krakowie pochodzą w zdecydowanej większości spoza Unii Europejskiej: łącznie zatrudniają oni 72 procent specjalistów.