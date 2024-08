Jak pisze „Głos Nauczycielski”, wakaty dotyczą głównie stanowisk związanych z nauczaniem matematyki i języka angielskiego. Brakuje także szkolnych psychologów.

Dlaczego nauczyciele odchodzą z zawodu?

Według „Rzeczpospolitej” wspomniane wcześniej wakaty (najnowsze dane mówią o liczbie 20 712) w jednej czwartej dotyczą miast wojewódzkich, nie jest więc tak, że ze szkół uciekają tylko nauczyciele w małych miejscowościach. Dziennik podaje, że obecnie ok. 12 proc. pracownic i pracowników edukacji chce odejść z zawodu. Według ministry edukacji Barbary Nowackiej nie jest to niepokojąca liczba, ale tzw. okno transferowe – część nauczycieli opuszcza zawód, ale nowi ludzie w niego wchodzą i jest to, zdaniem MEN, zupełnie naturalne. Jednak tysiące wakatów pozostają faktem.

Według danych przytaczanych przez „Głos Nauczycielski” w maju 2024 roku brakowało 2,4 proc. nauczycieli, a w województwach mazowieckim, małopolskim, lubuskim i dolnośląskim – powyżej 3 proc. W samej tylko Warszawie liczba wakatów przekroczyła w maju 2000 stanowisk. Jak wskazuje periodyk, widoczna jest korelacja pomiędzy brakującą liczbą nauczycieli a przeciętnymi zarobkami w danym regionie, co według redakcji świadczy o tym, że powód odchodzenia z zawodu jest głównie finansowy.

Jakie podwyżki dostali nauczyciele w 2024 roku?

W lutym ministerstwa edukacji oraz polityki społecznej podpisały rozporządzenie, dzięki któremu wynagrodzenia nauczycieli wzrosły. Zgodnie z nim nauczyciel początkujący zarabia 33 proc. więcej, a nauczyciele mianowani i dyplomowani – 30 proc. więcej. W praktyce minimalne wynagrodzenie nauczycieli (posiadających tytuł magistra i uprawnienia pedagogiczne) wzrosło w 2024 roku w następujący sposób:

- nauczyciel początkujący dostał więcej o 1218 zł (min. wyn. 4908 zł),

- nauczyciel mianowany dostał więcej o 1167 zł (min. wyn. 5057 zł),

- nauczyciel dyplomowany dostał więcej o 1365 zł (min. wyn. 5915 zł).

W przypadku nauczycieli z magistrem, ale bez uprawnień pedagogicznych:

- nauczyciel początkujący dostał więcej o 1188 zł (min. wyn. 4788 zł),

- nauczyciel mianowany dostał więcej o 1210 zł (min. wyn. 4910 zł),

- nauczyciel dyplomowany dostał więcej o 1188 zł (min. wyn. 5148 zł).

Podwyżki spore, ale efekt finansowy niestety wciąż rozczarowujący. Wygląda więc na to, że liczba wakatów będzie wzrastać.