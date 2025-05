Ważne zmiany dla pracowników i pracodawców już w czerwcu 2025

Już 1 czerwca wejdą w życie przepisy istotnie reformujące polski rynek pracy. Regulująca go ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie tego dnia zastąpiona przepisami ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz ustawy z 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzą one szereg zmian istotnych zarówno z punktu widzenia osób bezrobotnych, cudzoziemców, jak i emerytów. Dla tej ostatniej grupy ogromne znaczenie ma jeden z celów stawianych wprowadzanym przepisom – zatrzymanie seniorów na rynku pracy. Z jednej strony chodzi o to, by wyjść naprzeciw niezbyt optymistycznym prognozom dotyczącym spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym, z drugiej zaś o to, by poprawić sytuację finansową seniorów i wspierać ich samodzielność, również tę dotyczącą materialnej strony ich funkcjonowania w społeczeństwie.

Możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy

To dlatego wprowadzane regulacje dadzą pracodawcom możliwość uzyskania dofinansowania do zatrudnienia bezrobotnego w wieku 50 plus albo poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety, lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli w 2025 roku 2333 złote. Będzie ono przysługiwało pracodawcy przez okres 12 miesięcy – w przypadku bezrobotnego, albo 1 miesiąca – w przypadku poszukującego pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, że warunkiem uzyskania takiego dofinansowania będzie to, aby osoba, której ono dotyczy nie była zatrudniona lub nie wykonywała innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Zastrzeżenie to ma zapobiec fali fikcyjnych zwolnień w celu uzyskania dofinansowania od państwa.

Trzeba dotrzymać warunków umowy - to wymóg konieczny

Trzeba zaznaczyć, że otrzymanie dofinansowania będzie zobowiązywało pracodawcę do utrzymania w zatrudnieniu:

1) bezrobotnego przez okres kolejnych 6 miesięcy;

2) poszukującego pracy przez okres kolejnego 1 miesiąca.

Ustawodawca postanowił również, że umowa o zatrudnienie skierowanego poszukującego pracy (czyli emeryta) jest zawierana na okres do 12 miesięcy, przy czym dofinansowanie przysługuje co drugi miesiąc.

A co jeśli pracodawca nie wywiąże się z obciążających go obowiązków? W przypadku niewywiązania się z warunku zatrudniania bezrobotnego przez okres kolejnych 6 miesięcy oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca będzie zmuszony zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia otrzymania pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Z kolei niewywiązania się z warunku zatrudniania poszukującego pracę przez okres 1 miesiąca oraz nieutrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania, pracodawca lub przedsiębiorca będzie musiał zwrócić otrzymane środki za ostatni miesiąc przysługiwania dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty otrzymanych środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Konsekwencje będą łagodniejsze w sytuacji, gdy pracodawca utrzyma zatrudnienie skierowanego bezrobotnego albo poszukującego pracy przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę wymaganego następnie okresu. Wówczas bowiem będzie zobowiązany zwrócić 50% łącznej kwoty wskazanej powyżej.