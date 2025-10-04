Wybory w Czechach
Według wyników podanych przez Czeski Urząd Statystyczny. Koalicja SPOLU premiera Petra Fiali ma prawie 20 proc. Do parlamentu nie dostałaby się koalicja Staczilo!, którą stworzyli m.in. komuniści i socjaldemokraci.
