"Nie byłoby dobrze, gdyby z Niemiec wycofano znaczną część wojsk USA", gdyż kryłoby się w tym ryzyko "swego rodzaju podziału między europejskimi państwami NATO" - powiedział Karoblis w litewskim radiu.

Dodał następnie: "Z drugiej strony opowiadaliśmy się zawsze za maksymalizacją wojskowej obecności USA w Europie, i to zwłaszcza w naszym regionie. Polska jest prawdopodobnie jednym z tych miejsc, które są najważniejsze".

Według Karoblisa, przebywanie w regionie amerykańskich wojsk jest ważne dla odstraszania, a skierowanie do Polski dodatkowych żołnierzy USA mogłoby również oznaczać zwiększenie ich aktywności treningowej na Litwie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział zmniejszenie liczby rozlokowanych w Niemczech amerykańskich żołnierzy z 34,5 tys. do 25 tys., co uzasadnił zbyt niskimi niemieckimi wydatkami budżetowymi na obronność. Występując w środę w Białym Domu na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą oświadczył, iż część wycofywanych żołnierzy powinna dołączyć do sił USA w Polsce. (PAP)

