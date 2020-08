Zasugerował, że w przypadku nowej fali epidemii szkoły zostaną zamknięte jako ostatnie, aby zaś mogły one pozostać otwarte, mogą zostać zamknięte puby, restauracje i sklepy, które nie sprzedają niezbędnych produktów.

"Ta pandemia jeszcze się nie skończyła, a ostatnią rzeczą, na którą każdy z nas może sobie pozwolić, jest samozadowolenie. Ale teraz, gdy wiemy wystarczająco dużo, by bezpiecznie otworzyć szkoły dla wszystkich uczniów, mamy moralny obowiązek to zrobić" - napisał Johnson.

Jak wyjaśnił, "koszty zamknięcia szkoły spadły w nieproporcjonalnie dużym stopniu na osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, na te właśnie dzieci, które najbardziej potrzebują szkoły", a czas spędzony poza klasą prowadzi do niższych wyników w nauce, co wpływa na obniżenie ich przyszłych szans życiowych.

Napisał, że istnieje obawa, iż "niektóre z nich całkowicie wypadną z systemu edukacji, rynku pracy lub praktyk zawodowych i nigdy do tego nie wrócą".

Reklama

"Zamykanie naszych szkół na chwilę dłużej niż to absolutnie konieczne jest społecznie nie do przyjęcia, ekonomicznie nie do utrzymania i moralnie niewybaczalne" - podkreślił brytyjski premier.

Jak wskazuje źródło rządowe cytowane przez stację Sky News, Johnson chce, by w przypadku lokalnych blokad w razie nowych ognisk epidemii, szkoły były ostatnim sektorem, który zostanie zamknięty, przed przedsiębiorstwami. "Premier wyraził się jasno, że przedsiębiorstwa, w tym sklepy, puby i restauracje, powinny być do zamknięcia w pierwszej kolejności, a szkoły powinny być otwarte tak długo, jak to tylko możliwe" - powiedziało to źródło.

Decyzje dotyczące edukacji podejmowane przez brytyjski rząd dotyczą tylko szkół w Anglii, po edukacja w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa znajduje się w kompetencjach lokalnych rządów. W Szkocji szkoły wznawiają działalność już w poniedziałek, w Irlandii Północnej - w zależności od klas, 24 lub 31 sierpnia, zaś w Anglii i Walii - 1 września.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)