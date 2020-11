W raporcie Ośrodka Badań Społecznych Censis podkreślono na podstawie sondaży, że 60 proc. mieszkańców kraju twierdzi, że w przyszłym roku możliwe jest to, że stracą pracę i źródła przychodu.

Wcześniej Caritas we Włoszech alarmował, że raptownie rośnie liczba "nowych ubogich" z powodu pandemii. Widać to szczególnie, jak zaznaczono, w punktach pomocy, do których zwraca się po raz pierwszy z prośbą o wsparcie o 14 proc. więcej osób niż w zeszłym roku.