Urządzenia produkowane przez Watergen - tzw. generatory wody atmosferycznej (ang. atmospheric water generator) - są w stanie wytworzyć do 30 litrów wody dziennie w przypadku wersji przeznaczonej do użytku domowego i ok. 5 tys. litrów w wersji przemysłowej.

"Umowa ma na celu ustanowienie strategicznego partnerstwa między obiema stronami w celu produkcji wody z powietrza, tworząc odnawialne źródło czystej wody do wykorzystywania przez ludzi i rolnictwo" - przekazano w komunikacie. Podkreślono, że w warunkach emirackich, czyli przy skrajnie suchym klimacie i braku rzek czy wód powierzchniowych, izraelska technologia jest atrakcyjną alternatywą dla kopania studni i odsalania wody morskiej.

Obie strony zgodziły się na utworzenie stałego centrum w Abu Zabi do produkcji i dystrybucji sprzętu do produkcji wody.

„Nasza wizyta w Abu Zabi wynika z długo oczekiwanego porozumienia Abrahama, które zostało podpisane przez ZEA i Izrael w celu ustanowienia stabilizacji w regionie i normalizacji więzi między dwoma krajami” - przekazał Michaił Mirilaszwili, szef Watergen. Porozumienie normalizujące stosunki między dwoma państwami zostało podpisane 15 września w Waszyngtonie.

Jak zapowiedział Mirilaszwili, firma będzie promować swoją technologię w pozostałej części regionu jako zmniejszającą zużycie tworzyw sztucznych i wpływającą pozytywnie na środowisko.

Emiracka Al-Dahra to eksporter paszy dla zwierząt i innych podstawowych artykułów spożywczych, takich jak mąka i ryż. Jest to przedsiębiorstwo częściowo powiązane ze skarbem państwa.