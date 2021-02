Skupiamy się w dużej mierze na działaniach dotyczących pandemii i tego, co będzie po niej. I tak np. spodziewamy się, że gdy tylko zacznie się ona zbliżać ku końcowi, ruszy gospodarka . Zakładamy, że ruch graniczny będzie nawet dwukrotnie większy w stosunku do tego, co było przed pandemią. Dlatego, tam gdzie to możliwe i pożądane z punktu widzenia interesów państwa, chcemy skrócić czas na wydanie wizy na wjazd do Polski.