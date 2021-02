Jak zauważa agencja Reutera, pogłębiłoby to naruszenie porozumienia nuklearnego z 2015 roku zawartego między światowymi mocarstwami i Iranem.

"Iran wskazał, że planuje zainstalować dwie dodatkowe kaskady 174 wirówek IR-2M w Zakładach Wzbogacania Paliwa (jądrowego) w Natanz (FEP), żeby wzbogacać uran (...) do poziomu 5 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235. Tym samym łączna liczba kaskad wirówek IR-2M planowanych, instalowanych lub działających w FEP wzrośnie do sześciu" - podała MAEA w raporcie dla państw członkowskich, do którego dotarł Reuters.

W raporcie z 1 lutego MAEA poinformowała, że Iran zainstalował w ośrodku Natanz dwie kaskady 348 zaawansowanych wirówek IR-2M o prawie czterokrotnie większej zdolności wzbogacania uranu niż wirówki pierwszej generacji IR-1.

4 stycznia MAEA potwierdziła, że Iran wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 w ukrytych w skalnym wnętrzu góry zakładach wzbogacania paliwa jądrowego w Fordo, czego nie robił od czasu zawarcia umowy nuklearnej w sprawie likwidacji swego wojskowego programu atomowego.

Zgodnie z ramowym porozumieniem światowych mocarstw (USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin i Rosji) z Iranem Teheran zgodził się, by Natanz stało się jedynym zakładem wzbogacania uranu w kraju. Przez 10 lat zakład ten miał być wyposażony tylko w 5060 wirówek IR-1 starszej generacji. Wirówki IR-2M miały zostać stamtąd usunięte i przekazane pod kontrolę MAEA.