Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że Chiny podpisują umowy w całej Afryce, Rosja rozprowadza szczepionki w Ameryce Łacińskiej, Unia Europejska wspomaga biedniejsze kraje Europy, ale wszystko to nie spełnia kryteriów programu COVAX.

Tedros ocenił, że kraje zawierające umowy jeden na jeden podważają cel mechanizmu, jakim jest sprawiedliwy dostęp do szczepień. Doradca WHO Bruce Aylward wyjaśnił, że wprawdzie bogatsze kraje UE i Kanada zwróciły się do COVAX w tej sprawie, ale na zapytaniach się skończyło.

"Zainteresowanie było duże - powiedział Aylward - Niestety, nie przełożyło się ono na przekazywanie szczepionek dla COVAX".

Agencja Reuters zauważa, że obecnie Rosja rozmawia z Chorwacją na temat dostaw swojej szczepionki, a pierwsze dostawy preparatu Sputnik V są kierowane do Meksyku. Z kolei Chiny w ostatnich tygodniach zaoferowały setki tysięcy dawek Namibii, Demokratycznej Republice Konga i Gwinei. Natomiast UE pracuje nad własnym mechanizmem rozprowadzania szczepionek do innych krajów. (PAP)