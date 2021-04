Sytuacja epidemiczna w Indiach, gdzie w ostatnim czasie drastycznie rośnie liczba zakażeń kornawirusem, jest "niezwykle poruszająca" - powiedział w poniedziałek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, zapowiadając wysłanie do tego kraju sprzętu i personelu do walki z epidemią.

Podczas konferencji prasowej dyrektor generalny WHO powiedział, że do Indii zostaną wysłane m.in. respiratory oraz mobilne szpitale polowe. Ponadto indyjską służbę medyczną wesprze 2,6 tys. pracowników WHO; będą pomagali m.in. w szczepieniach przeciw Covid-19. Jak dodał Ghebreyesus, pandemia na całym świecie nasila się - liczba infekcji koronawiusem wzrasta już dziewiąty tydzień z rzędu, a liczba zgonów w związku z Covid-19 rośnie od sześciu tygodni. "W zeszłym tygodniu przybyło tylu zakażonych na całym świecie, ile na początku pandemii w ciągu pierwszych pięciu miesięcy" - powiedział. Ostatniej doby odnotowano w Indiach ok. 353 tys. zakażeń koronawirusem oraz 2812 zgonów w związku z Covid-19, od początku pandemii zarejestrowano 17,3 mln infekcji oraz 195 tys. ofiar śmiertelnych. Na świecie koronawirusem zostało zainfekowanych ponad 147 mln osób, z czego ok. 3,11 mln zmarło.