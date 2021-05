"Dzisiaj będę lobbował za lepszym zaopatrzeniem humanitarnym w Strefie Gazy" - powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas przed specjalnym spotkaniem szefów dyplomacji państw UE, poświęconym sytuacji w Izraelu i w Strefie Gazy.

Dodał, że jego kraj przeznaczy na ten cel 40 mln euro. Jednocześnie Maas potępił ataki rakietowe na Izrael ze Strefy Gazy, dokonywane przez islamistyczne ugrupowanie zbrojne Hamas. Podkreślił, że Izrael ma prawo do samoobrony.

Specjalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE zwołano na wniosek szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Ministrowie mają on line przedyskutować, jak UE może najlepiej przyczynić się do zakończenia fali przemocy. Na ten sam temat będą też równolegle debatować deputowani do Parlamentu Europejskiego.

Izrael: syreny zawyły m.in. w miastach Aszdod i Aszkelon

Syreny ostrzegające przed ostrzałem zawyły po południu w izraelskich miastach Aszdod, Aszkelon, Beer Szewa, Dimona i Ofakim. W Aszdod rakieta uderzyła w nieukończony budynek. Nie ma informacji o ofiarach - podał we wtorek "Times of Israel".

Wcześniej we wtorek izraelska policja poinformowała, że w ataku ze Strefy Gazy zginęło w Izraelu dwóch tajlandzkich robotników, siedem innych osób odniosło obrażenia. Do ataku przyznały się Hamas i Islamski Dżihad.

Łącznie od początku eskalacji konfliktu zginęło w Izraelu 12 osób, w tym dwoje dzieci; 324 osoby zostały ranne. Z kolei w Strefie Gazy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek do 213; wśród nich było 61 dzieci i 36 kobiet.

Według ONZ w Strefie Gazy zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało prawie 450 budynków, w tym sześć szpitali i dziewięć ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej.

W wyniku izraelskich nalotów runął sześciopiętrowy budynek, w którym znajdowały się księgarnie i centra edukacyjne. Jak podała agencja AP, wśród gruzów było widać biurka, krzesła biurowe, książki i kable komputerowe. Izrael z wyprzedzeniem ostrzegł mieszkańców budynku; nie było żadnych doniesień o ofiarach. Jak wyjaśniono, celem ataków są bojownicy, ich tunele i wyrzutnie rakiet.

Izrael podał, że ze Strefy Gazy wystrzelono w jego kierunku ponad 3450 rakiet, z których część nie doleciała, a inne zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą Żelaznej Kopuły.

Jak podaje agencja Reutera, bombardowanie Strefy Gazy przez Izrael, starcia między policją a wiernymi w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie oraz sprawa sądowa izraelskich osadników o eksmisję Palestyńczyków z osiedla Asz-Szajch Dżarrah we Wschodniej Jerozolimie wywołały gniew Palestyńczyków. We wtorek we Wschodniej Jerozolimie, arabskich miastach w Izraelu i na Zachodnim Brzegu odbyły się strajki generalne.