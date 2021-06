Samolotem sił powietrznych USA przybyli do Tajpej Tammy Duckworth, Dan Sullivan and Christopher Coons, troje senatorów wracających z Korei Południowej. W trakcie trzygodzinnej wizyty na Tajwanie spotkali się z przedstawicielami tajwańskiego rządu, w tym z prezydent Caj Ing-wen i szefem resortu spraw zagranicznych Josephem Wu.

Podczas spotkania z prezydent Caj, senator Duckworth z Partii Demokratycznej ogłosiła, że Tajwan znajdzie się wśród krajów, które jako pierwsze dostaną 750 tysięcy dawek szczepionki przeciw Covid-19 od Stanów Zjednoczonych. W czwartek prezydent USA Joe Biden poinformował o rozpoczęciu programu donacji 80 milionów szczepionek na Covid-19 do różnych krajów na całym świecie. Pod koniec czerwca do Azji, w tym na Tajwan, ma zostać wysłane w sumie 7 milionów szczepionek.

„Dla Stanów Zjednoczonych kluczowe było włączenie Tajwanu do pierwszej grupy odbiorców szczepionki, ponieważ dostrzegamy waszą nagłą potrzebę i cenimy nasze partnerstwo” - powiedziała Duckworth i wskazała, że amerykańskie wsparcie dla Tajwanu jest kwestią ponad podziałami partyjnymi, a zaplanowana donacja szczepionek to również wyraz wdzięczności za przekazanie przez Tajwan 10 milionów maseczek ochronnych na początku walki z pandemią.

„Moja rodzina i ja znamy cenę wolności. Jestem tu dziś, by powiedzieć wam, że Stany Zjednoczone nie pozwolą, żebyście zostali sami” - dodała w bardziej osobistym tonie senator Duckworth.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni administracji Bidena za wyciągnięcie pomocnej dłoni i włączenie Tajwanu do pierwszej fazy międzynarodowego planu donacji szczepionek. Chciałabym podziękować trojgu obecnych tu senatorów za ich wysiłki w koordynowaniu nadchodzącej darowizny w tak krytycznym dla nas momencie. Na zawsze zapamiętamy wasze wsparcie” - powiedziała prezydent Caj.

„Dziękujemy USA za ogłoszenie planu przekazania szczepionek Tajwanowi” – napisano w oświadczeniu resortu spraw zagranicznych tego kraju. „W momencie, w którym Tajwan dąży do sprowadzenia szczepionek, musi przezwyciężyć wszelkie trudności i sprawić, by te ratujące życie środki medyczne nie zostały zablokowane przez Pekin” - dodano.

„Jestem zaszczycony wizytą senatorów Duckworth, Sullivana i Coonsa. Przylecieli, by ogłosić wspaniałą donację szczepionek, która wzmocni nas w przeciwdziałaniu Covid-19. (Senatorowie) okazali tym samym niezachwiane poparcie dla Tajwanu w obliczu gróźb Chin. Stoimy wraz z innymi demokratycznymi państwami w walce z autorytaryzmem” - można natomiast przeczytać na Twitterze ministra Wu.

Szef tajwańskiej dyplomacji po raz kolejny wysunął oskarżenia, jakoby Pekin był odpowiedzialny za blokowanie dostaw zagranicznych szczepionek. Władze ChRL w ostatnich dniach twierdziły, że plan „uzyskania niepodległości” przez Tajwan przy wykorzystaniu szczepionek się nie powiedzie. Władze Tajwanu odmawiają przyjęcia szczepionek proponowanych przez ChRL, a powodem są wątpliwości dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa tych preparatów.

USA nie są jedynym krajem, który w ostatnich dniach zdecydował się na przekazanie Tajwanowi szczepionek. W piątek z Japonii dotarł do Tajpej transport 1,2 miliona dawek preparatu firmy AstraZeneca, co spotkało się z dużym entuzjazmem Tajwańczyków. W mediach społecznościowych internauci wyrażali wdzięczność umieszczając na swych profilach odnoszące się do Japonii i podkreślające tajwańsko-japońską przyjaźń zdjęcia i grafiki. Taipei 101, najwyższy budynek w stolicy Tajwanu, rozświetliły napisy z podziękowaniami, a minister Wu nie omieszkał stwierdzić, że „kocha” Japonię.

Tajwan, który wymieniany był dotąd wśród krajów najlepiej radzących sobie z pandemią Covid-19, boryka się obecnie z nagłym wzrostem liczby zachorowań. W niedzielę na Tajwanie zarejestrowano 335 nowych przypadków lokalnego zarażenia koronawirusem oraz dodano osiem przypadków z poprzednich dni. Zmarło również kolejne 36 zainfekowanych osób. Od wybuchu epidemii potwierdzono już 11 298 przypadków zakażeń w kraju, a 260 osób zmarło. Do tej pory zaszczepiono zaledwie 678 tys. osób, co stanowi mniej niż trzy procent 24-milionowej populacji Tajwanu. W kraju cały czas obowiązuje wysoki poziom restrykcji przeciwepidemicznych.