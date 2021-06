Tematy tego forum to bezpieczeństwo, sprawy europejskie, energia, ekonomia i komunikacja strategiczna.

Głównym przedmiotem tegorocznego jednodniowego spotkania przywódców państw i rządów krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego ma być plan wzmocnienia i dostosowana Organizacji do nowych wyzwań - "NATO 2030". Proces rozpoczął się na szczycie w Londynie w 2019 r.

Do prac nad tym planem sekretarz generalny Jens Stoltenberg powołał 10-osobowy zespół złożony z przedstawicieli Danii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, USA, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. W grudniu ub. r. grupa ekspertów przedstawiła raport "NATO 2030. United for a New Era" dotyczący wzmocnienia politycznego wymiaru Sojuszu i mechanizmów konsultacji.

"Mamy konkretny i wybiegający w przyszłość program wzmocnienia naszego Sojuszu i sprostania wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutra" - pisał Stoltenberg w kwietniu br., zapowiadając tegoroczny szczyt. "Jest to wyjątkowa okazja, aby wzmocnić NATO jako trwałe ucieleśnienie więzi między Europą a Ameryką Północną. Podejmiemy decyzje w sprawie naszej istotnej i perspektywicznej agendy NATO 2030, aby stawić czoła wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutra: agresywnym działaniom Rosji, zagrożeniu terroryzmem, cyberatakom, pojawiającym się przełomowym technologiom, wpływowi zmian klimatycznych na bezpieczeństwo oraz rozwojowi Chin" – dodał sekretarz generalny.

Strona polska spodziewa się po brukselskim szczycie deklaracji w sprawie przyjęcia na kolejnym, przyszłorocznym szczycie nowej koncepcji strategicznej, a także potwierdzenia utrzymania amerykańskiej obecności w Europie, a także

Z Brukseli prezydent uda się do Bratysławy, gdzie we wtorek weźmie udział w forum GLOBSEC. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej i będzie w dużej mierze dotyczyć sytuacji i odbudowy środkowej Europy po pandemii. W planie wizyty Dudy są spotkania z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputową i prezydentem Chorwacji Zoranem Milanowiczem oraz wystąpienie. Wśród zapowiadanych mówców są także prezydent Francji Emmanuel Macron, przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, była sekretarz stanu Madeleine Albright, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk, historyk Timothy Garton Ash i papież Franciszek. (PAP)

Autor: Jakub Borowski

