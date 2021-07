„Białoruś będzie odpowiadać na wyzwania na granicy tak, jak jej się to opłaca” - oświadczył Łukaszenka podczas narady. Sankcje UE określił jako „międzynarodowy szantaż”.

„Jeśli ktoś myśli, że teraz zamkniemy granicę z Polską, Litwą, Łotwą i Ukrainą i zamienimy się w zbiornik dla uciekinierów z Afganistanu, Iranu, Iraku, Libii, Syrii i Tunezji, to taka osoba co najmniej się myli. Nie będziemy nikogo tu zatrzymywać. Oni przecież nie do nas idą” – oświadczył białoruski przywódca.

„Oni zmierzają do oświeconej, ciepłej, przytulnej Europy. Europa wezwała tych ludzi. Po drugie to oni (Europejczycy) zniszczyli te kraje. To oni de facto unicestwili Afganistan i wyprowadzili stamtąd wojska” – dodał.

„Oni chcą, żebyśmy my brali tych ludzi (migrantów) i tutaj umieszczali w +obozach koncentracyjnych+. To się nie wydarzy po tej polityce, którą prowadzicie wobec Białorusi i Rosji. Ludzie uciekają przed wojną i uciekają tam, dokąd ich zaproszono” – ocenił Łukaszenka.

Wcześniej w ramach odpowiedzi na zachodnie sankcje władze Białorusi zapowiedziały m.in. wycofanie się z umowy z UE o readmisji. Na Litwę dociera z Białorusi codziennie więcej imigrantów niż przez cały ubiegły rok. Prorządowe sieci społecznościowe zapowiadają, że Białoruś „zaleje” migrantami nie tylko Litwę, ale także Polskę i Łotwę.

Łukaszenka poinstruował również swoich ministrów, by zamknęli tranzyt dla niemieckich towarów, przesyłanych na Wschód. „Niech wysyłają przez Chiny i Rosję. Albo przez Ukrainę – tam są dobre drogi” – ironizował. „Trzeba zrobić wszystko, by poczuli, co to takiego Białoruś. I, by zanim sięgną po broń gospodarczą, pomyśleli” – dodał.

W czasie wtorkowej narady, poświęconej reakcji na zachodnie sankcje, Łukaszenka oskarżył Zachód o „działanie przeciwko narodowi” białoruskiemu oraz Rosji. Porównał atak na Białoruś do „najścia europejskiego faszyzmu 80 lat temu”. „(Dzisiaj) oni zaczęli nowy pochód na Wschód” – powiedział.

Jego zdaniem kraje zachodnie, zasłaniając się apelami o demokrację i przemiany, chcą „wyczyścić teren dla swojego biznesu” i uczynić z Białorusi „surowcowe zaplecze dla Europy”.

Łukaszenka polecił swoim podwładnym przeorientowanie gospodarki kraju na inne niż europejskie rynki i dostawców. Rządowi i bankowi centralnemu nakazał przyjrzenie się zachodnim firmom, które "u nas działają”.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)