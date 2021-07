Prezydent Andrzej Duda bierze udział w dwudniowym szczycie Inicjatywy Trójmorza w Bułgarii. W piątek szef BPM Krzysztof Szczerski pytany był w Programie Pierwszym Polskiego Radia, jak Trójmorze postrzegane jest przez stronę amerykańską.

Szczerski zwrócił uwagę, że w czwartek wystąpienie podczas szczytu miał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Według prezydenckiego ministra to pokazuje, że "po zmianie administracji amerykańskiej zainteresowanie Trójmorzem jest po drugiej stronie Atlantyku utrzymywane".

Podczas zdalnego wystąpienia prezydent USA Joe Biden zapewnił o "silnym wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza", wskazując, że ma ona niezwykły potencjał i wzmocni bezpieczeństwo tego regionu, na czym – jak mówił – skorzysta cały świat. "Stany Zjednoczone będą niezawodnym partnerem na każdym kroku" – podkreślił Biden.

Szczerski przekazał również, że prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z delegacją kilkunastu amerykańskich kongresmenów, "przedstawicieli Senatu i Izby Reprezentantów z obu partii politycznych, będących w dużej delegacji Kongresu na szczyt Trójmorza".

"Tam było bardzo jasno podkreślone ze strony polityków obu partii amerykańskich, że Polska jest dla Ameryki najważniejszym sojusznikiem w tej części świata, że Polska jest bardzo ważnym partnerem amerykańskim, zarówno gospodarczym, jak i właśnie w zakresie bezpieczeństwa" - powiedział prezydencki minister.

"Wszystko to, co dziś robimy, także w ramach współpracy polsko-amerykańskiej, jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO i jeśli chodzi o Trójmorze, wzmacnia to, co się nazywa odpornością, czyli tym, by być odpornym na różne szoki zewnętrzne, zewnętrzne zagrożenia" - kontynuował. Podkreślił, że po to jest budowana infrastruktura, przede wszystkim energetyczna.

"Wczoraj kongresmeni o tym bardzo jasno w rozmowie z prezydentem mówili, że Polska jest dziś w Waszyngtonie postrzegana przez elity parlamentarne USA jako najważniejszy sojusznik, ten który jest kluczowym partnerem dla Ameryki w tej części Europy i właśnie przez Polskę również cały nasz region, Trójmorze czy wschodnia flanka NATO" - powiedział. "Pamiętajmy, że Joe Biden był zarówno na szczycie wschodniej flanki NATO, jak i na szczycie Trójmorza. To jest rzeczywiście bardzo jasny sygnał, który wysyła dziś Waszyngton" - zaznaczył. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka