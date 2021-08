Do tej pory 51,75 mln Niemców zostało zaszczepionych conajmniej jedną dawką szczepionki. „To zdecydowanie za mało, aby uniknąć czwartej fali. Dzięki ogólnokrajowej kampanii kilkanaście dużych sieci handlowych będzie zachęcać do szczepień” – informuje „Die Welt”.

Reklama

W witrynach sklepów mają pojawić się plakaty reklamujące akcję, a także broszury w różnych językach oraz kampanie w mediach społecznościowych. Twarzą tej akcji będzie piłkarz Emre Can.

Kampania będzie skierowana przede wszystkim do miejscowości o niskim poziomie wyszczepienia. „Powinna rozpocząć się wszędzie tak szybko, jak to tylko możliwe. Pracujemy intensywnie nad jej wdrożeniem” – zapewniają inicjatorzy akcji, do których należy m.in. Niemieckie Stowarzyszenie Detalistów (HDE) i sieci handlowe.

Akcję sfinansują zaangażowane w nią sieci spożywcze (m.in. Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka), a także sklepy odzieżowe i obuwnicze (m.in. Deichmann, Kik, S.Oliver), sieć domów towarowych Galeria Karstadt Kaufhof, dostawca elektroniki Mediamarkt Saturn, księgarnie, a także zarządcy centrów handlowych ECE i Unibail Rodamco. Podmioty te „łączy obawa przed ewentualnym nowym okresem zamknięcia, wymuszonym przez czwartą falę pandemii” – podkreśla „Die Welt”, dodając, że pogorszyłoby on sytuację wielu firm, które dopiero co zaczęły obserwować u siebie nieznaczne ożywienie działalności.

„Po dwóch beztroskich miesiącach letnich perspektywa czwartej fali pogarsza nastroje firm” – przyznają przedstawiciele stowarzyszenia handlowców z Brandenburgii, cytowani przez gazetę. „To, czy można otwierać sklepy czy restauracje, nie może być uzależnione wyłącznie od liczby zakażeń. Rząd krajowy musi również brać pod uwagę obłożenie łóżek szpitalnych i wysiłki podejmowane przez konkretne firmy dla ochrony jej klientów, gości i, co również istotne, pracowników ” - podkreślił szef brandenburskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Carsten Christ.

Zdaniem HDE „oferty szczepień planowane przez handlowców powinny być realizowane przez przeszkolony personel w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami zdrowotnymi” – dodaje "Die Welt".

W niektórych centrach handlowych akcje szczepień przeprowadzano już wcześniej. Możliwość zaszczepienia się mieli też kibice przed i po meczu Dynama Drezno z FC Ingolstadt.

Handlowcy mają nadzieję, że uda im się przekonać sceptyków i niezdecydowanych. „Firmy detaliczne zaangażowane w tę kampanię mają codziennie kontakt z ponad 40 milionami klientów. Celem akcji jest edukowanie i motywowanie, ponieważ tylko dzięki skutecznej kampanii szczepień możemy na stałe wrócić do normalności” – podkreślił szef HDE Stefan Genth.

Inicjatywę poparło ministerstwo zdrowia. Minister zdrowia Jens Spahn, cytowany przez „Die Welt”, ocenił, że „w przypadku wariantu Delta oraz okresu jesienno-zimowego liczy się każda (przyjęta - PAP) szczepionka”. Dodatkowo minister stanu ds. integracji Annette Widmann-Mauz zwróciła uwagę na potrzebę przygotowania broszur w wielu językach, aby dotrzeć z informacjami także do migrantów – dodaje „Die Welt”.