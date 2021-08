Według gazety, transakcja o wartości ok. 1 mld funtów może zostać ogłoszona w tym tygodniu. Ale jak dodaje "Times", nowa partia szczepionek jest o ok. jedną piątą droższa, niż poprzednie zamówienia brytyjskiego rządu od Pfizera – cena jednej dawki ma wynosić ok. 22 funtów, podczas gdy do tej pory było to 18 funtów. W ostatnich dniach media informowały, że Pfizer podnosi ceny szczepionek w związku ze zwiększonym popytem na świecie.

Jak dodaje "Times", brytyjski rząd zaniepokoił się możliwością braków szczepionek po tym, jak Unia Europejska miała zamówić 900 mln dawek w ciągu najbliższych dwóch lat.

Dodatkowe zamówienie ma po części związek z planowanym rozpoczęciem podawania trzeciej dawki dla niektórych osób, co potwierdził we wtorek minister zdrowia Sajid Javid. Szczepionki mają być zaoferowane wszystkim osobom powyżej 50. roku życia, a także tym poniżej tego wieku, którzy z powodu innych schorzeń są szczególnie podatni na ciężki przebieg Covid-19. Jak się oczekuje, w najbliższych dniach Javid ma przedstawić szczegóły, kiedy i w jakiej kolejności miałyby one być podawane.

Tymczasem jak poinformowano w środę, w ciągu minionej doby wykryto 29 612 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 104 zgony z powodu Covid-19. Oznacza to wzrost nowo wykrytych infekcji zarówno w stosunku do bilansu z wtorku (o ponad 6000) i do tego sprzed tygodnia (o 300), ale spadek liczby nowych zgonów – o 42 w stosunku do wtorku i o 15 wobec poprzedniej środy.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 6,15 mln zakażeń, z powodu których zmarło 130 607 osób.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)