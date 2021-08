Zdominowany przez szyitów Iran zawiesił eksport paliw do Afganistanu w zeszłym tygodniu, po przejęciu władzy w tym kraju przez będących sunnitami talibów - przypomina agencja Reutera.

"Taliban wysłał do Iranu wiadomość: + możecie kontynuować eksport produktów petrochemicznych+" - powiedział w poniedziałek Reutersowi rzecznik prasowy irańskiego zrzeszenia eksporterów Hamid Hosejni. Dodał, że handel wznowiono kilka dni temu, po tym, gdy talibowie obniżyli cło na irańskie paliwa do 70 proc. Z przyczyn bezpieczeństwa, niektóre irańskie firmy nadal obawiają się jednak eksportowania swoich produktów do Iranu - uzupełnił Hosejni.

Z powodu ofensywy talibów i dużej liczby spanikowanych uciekinierów cena benzyny w Afganistanie w zeszłym tygodniu gwałtownie wzrosła; by zapobiec kolejnym podwyżkom Taliban zabiegał o wznowienie eksportu paliw z Iranu - pisze Reuters.