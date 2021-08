Słowenia sprawuje obecnie prezydencję w UE. We wtorek w Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych na temat kryzysu afgańskiego i kwestii migracyjnych.

Reklama

"To, co robi białoruski reżim, to atak hybrydowy" - powiedział słoweński minister na konferencji po spotkaniu. Dodał, że UE w związku z tym musi wzmacniać zewnętrzną granicę.

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson mówiła, że reżim Alaksandra Łukaszenki wykorzystuje w ten sposób migrantów w odpowiedzi na surowe, unijne sankcje.

"Jest coraz bardziej zdesperowany. Sposób instrumentalnego traktowania migrantów to także sposób na zdobycie pieniędzy od migrantów" - powiedziała.

Wskazała, że sankcje wobec Białorusi są ciągle na stole. Zaznaczyła, że UE może wprowadzić zakaz podróży do UE dla ludzi związanych z białoruskim reżimem.