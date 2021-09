Kobiety pracujące dla resortu powiedziały Reuterowi, że od kilku tygodni - odkąd talibowie zajęli stolicę Afganistanu, Kabul - starały się wrócić do pracy, powiedziano im jednak, że mają zostać w domach.

Tabliczka informacyjna na budynku, w którym mieściło się ministerstwo ds. kobiet, została zdjęta i zastąpił ją szyld resortu promowania cnót i zapobiegania występkom. "Ministerstwo ds. kobiet musi z powrotem zacząć działać" - powiedziała Bassera Tawana, jedna z protestujących. "Usuwanie kobiet oznacza usuwanie ludzkości" - dodała.

Do protestu doszło dzień po tym, jak część dziewcząt wróciła do podstawówek. Starsze nastolatki wciąż nie wiedzą, czy w ogóle będą mogły wznowić edukację w szkołach średnich. "Nie można tłumić głosu afgańskich kobiet poprzez trzymanie dziewcząt w domu, ograniczanie ich i niepozwalanie im na chodzenie do szkół. Afgańskie kobiety są inne niż 26 lat temu" - powiedziała Taranum Sayeedi, inna demonstrująca przed gmachem byłego ministerstwa.

Kiedy talibowie byli u władzy w latach 1996-2001, dziewczętom nie pozwalano chodzić do szkoły, a kobietom zakazano pracy i edukacji. Działające wówczas ministerstwo promowania cnót i zapobiegania występkom stało się znane jako policja moralna talibów, narzucająca interpretację szariatu, która obejmowała ścisły kodeks ubioru oraz publiczne egzekucje i chłosty.