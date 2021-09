Dla porównania: w całym sierpniu było ich również 400. Liczby te rosną. Według informacji rbb, w miniony weekend w samym Frankfurcie nad Odrą doszło do nielegalnych 125 przekroczeń granicy. A w ten poniedziałek było ich podobno ponad 40 - informuje portal.

Miasto jest uważane za centrum nielegalnych wjazdów. Uchodźcy pochodzą głównie z Iraku. Według informacji rbb24 Recherche "prawie wszyscy z nich twierdzą, że przybyli do Brandenburgii przez Białoruś i Polskę".

Według badań rbb "trasa z Mińska do Brandenburgii trwa średnio tylko trzy dni". Jest to "kontrast w stosunku do dobrze znanej trasy bałkańskiej, której pokonanie zajmuje uchodźcom średnio 30 dni. W większości przypadków migranci przybywający przez Polskę są przywożeni na granicę przez organizacje przemytnicze i wysadzani po polskiej stronie. Następnie udają się pieszo przez mosty graniczne do Niemiec, aby tutaj szukać azylu" - pisze rbb24.

Trasa przez Białoruś i Polskę staje się coraz bardziej atrakcyjna również dla innych uchodźców, np. z Afganistanu lub afgańskich pracowników miejscowych, którzy przylecieli do Polski, ale nie chcą tam zostać - wyjaśnia portalowi pracownik agencji ochrony, który nie chce być wymieniany z nazwiska. "Mimo że sytuacja nie jest w ogóle porównywalna z tą z 2015 roku, władze podobno mówią o nowej +trasie alternatywnej+ (do trasy bałkańskiej)" - pisze rbb24.

Z kolei Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w swojej odpowiedzi dla rbb pisze, że liczba nieuprawnionych wjazdów do UE zmniejszyła się w wyniku "intensywnych kontroli granicznych na litewskiej, łotewskiej i polskiej granicy z Białorusią".

"Niemniej jednak policja federalna wydaje się przygotowywać na ewentualny dalszy wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Namioty i toalety zostały rozstawione na terenie dyrekcji we Frankfurcie nad Odrą. W związku ze zbliżającą się jesienią i zimą rozważane jest postawienie kontenerów" - informuje portal.

Według informacji z rbb24 Recherche, do pomocy zostanie również wysłana jednostka policji federalnej, która zgodnie z własnym opisem w internecie jest wykorzystywana "w przypadkach szczególnej wagi" i "w sytuacjach szczególnego zagrożenia".

Agencja dpa poinformowała w środę, że "policja federalna przygotowuje się na wzmożone przekraczanie granicy polsko-niemieckiej przez osoby ubiegające się o azyl. Obecna dynamiczna sytuacja migracji przez Republikę Białorusi ma wpływ także na Niemcy", powiedział rzecznik policji federalnej.

Obecny rozwój sytuacji jest w centrum uwagi policji granicznej - powiedział rzecznik. Stworzono pierwsze logistyczne regulacje dotyczące opieki i wsparcia dla osób, które wjechały do kraju nielegalnie lub zostały przemycone. Planowane są dalsze środki.

Komenda Główna Policji Federalnej w Berlinie do wzmożonych kontroli oprócz własnych sił oddelegowuje także funkcjonariuszy z innych obszarów policji federalnej - pisze dpa.