"Dla wielu operatorów wyciągów narciarskich inicjatywa ta pojawiła się jednak zbyt późno, by mogli zareagować na czas" - pisze portal RND. W związku z tym "większość ośrodków narciarskich była w poniedziałek zamknięta".

W Pitztal, osoby odpowiedzialne za ośrodki narciarskie chcą najpierw zapoznać się z nowym rozporządzeniem i dopiero wtedy zdecydować, czy w ogóle wznowić działalność. Ośrodki narciarskie w Kitzbuehel i na lodowcu Dachstein zostały otwarte już 22 listopada, pisze cytowany przez RND portal "skigebiete-test.de". Od wtorku szusowanie powinno być możliwe również na lodowcu Stubai, na Kitzsteinhornie oraz na lodowcu Moelltal, a Schladming rozpocznie sezon w piątek.

Jak informuje "Tiroler Tageszeitung", tereny narciarskie w Soelden i na lodowcu Kaunertal oraz w Zillertal zostaną prawdopodobnie ponownie otwarte dopiero po lockdownie, 13 grudnia.

Jakie zasady muszą być przestrzegane?

Tereny narciarskie otwarte w czasie lockdownu muszą przestrzegać jeszcze surowszych zasad niż dotychczas. Już na początku sezonu na stokach obowiązywała zasada 2G, co oznacza, że z wyciągów mogły korzystać tylko osoby zaszczepione lub wyleczone. Teraz dodano obowiązek noszenia maseczki, zarówno w wyciągach narciarskich i gondolach, jak i w poczekalniach. Dozwolone są tylko maski FFP2. Restauracje, bary i hotele muszą pozostać zamknięte również na terenach narciarskich.

Oznacza to, że możliwe są tylko jednodniowe wycieczki z wyżywieniem we własnym zakresie, choć niektóre restauracje na stokach chcą oferować dania na wynos. Portal turystyczny "austria.info" ogłosił, że w czasie blokady nie można podróżować do Austrii. Jednak dzięki otwartym terenom narciarskim jednodniowe wycieczki z Niemiec są w zasadzie możliwe - przynajmniej dla tych, którzy zostali zaszczepieni i wyzdrowieli - informuje RND.

Lockdown od poniedziałku

Ogólnokrajowy lockdown dla wszystkich mieszkańców obowiązuje w Austrii od poniedziałku. Decyzję o wprowadzeniu blokady rząd tłumaczy rekordowymi wzrostami liczby zakażeń koronawirusem. Lockdown potrwa co najmniej 10 dni, w razie potrzeby może zostać wydłużony do 20.

Austriacy mogą podczas lockdownu opuszczać swoje domy tylko z ważnego powodu, a są wśród nich również ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu, do których należy narciarstwo. Do niedzieli wszyscy zakładali, że dozwolone będzie tylko narciarstwo biegowe i ski touring.