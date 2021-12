IGF (Internet Governance Forum - Światowe Forum Zarządzania Internetem) to coroczne międzynarodowe spotkanie z inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń w zakresie zarządzania internetem.

We wtorek w stolicy Górnego Śląska odbyła się ceremonia oficjalnego otwarcia Szczytu, którego mottem jest hasło „Internet United”, uwzględniające ideę otwartego, wolnego i niepodzielonego internetu, w którym wszyscy użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. Do motta Szczytu nawiązał w swoim wystąpieniu Liu Zhenmin.

„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jesteśmy świadkami tego, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła nasze życie – pandemia wpłynęła na to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób wchodzimy w interakcje ze sobą, ale też uwypukliła to, że osoby niepodłączone do internetu pozostają w tyle za tymi zmianami” – mówił podsekretarz generalny ONZ.

Jego zdaniem, szczyt cyfrowy ONZ może przyczynić się do kształtowania nowej cyfrowej przyszłości świata w trakcie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. „Oczywiście, łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale z pewnością jeśli będziemy działać wspólnie - możemy odnieść sukces” – powiedział Liu Zhenmin.

Przypomniał, że do udziału w katowickim Szczycie – stacjonarnie w Katowicach lub online - zarejestrowało się ok. 8 tys. osób. To m.in. przedstawiciele agend rządowych z całego świata, organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Od poniedziałku do piątku zaplanowano ponad 200 sesji tematycznych.

„Będą one dotyczyły dostępu do internetu, rozwoju społecznego i gospodarczego, zapewnienia poszanowania praw człowieka, wzajemnego zaufania i współpracy, a także pojawiających się nowych regulacji. Wierzę, że będzie to owocna wymiana doświadczeń, która pozwoli wspólnie ukształtować naszą cyfrową przyszłość” – podsumował podsekretarz generalny ONZ.

Dodał, że rekomendacje Szczytu powinny dotrzeć do osób decyzyjnych w sprawach cyfryzacji, które mogą wprowadzać bardzo konkretne zmiany w tej dziedzinie.

„Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje w pełni zobowiązana do pracy na rzecz tworzenia lepszego środowiska internetowego. Mam nadzieję, że będą państwo częścią tego procesu” – powiedział Liu Zhenmin do uczestników katowickiego spotkania.

Podczas inauguracji IGF 2021 odtworzono równie wystąpienie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który podkreślił, że pandemia COVID-19 uwypukliła zmieniającą życie siłę internetu.

„Technologia cyfrowa ratowała życie, umożliwiając milionom ludzi bezpieczną pracę, naukę i kontakty towarzyskie w sieci. Jednak pandemia zwiększyła również przepaść cyfrową i podkreśliła ciemne strony technologii – błyskawiczne rozprzestrzenianie się dezinformacji, manipulowanie zachowaniem ludzi, i nie tylko” – wyliczał Guterres.

„Możemy stawić czoła tym wyzwaniom jedynie wspólnie, poprzez wzmocnioną współpracę, poprzez ustanowienie jasnych zasad ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, odzyskując kontrolę nad naszymi danymi, zwalczając dezinformację i mowę nienawiści, a także poprzez podłączenie wszystkich do internetu do 2030 roku” – powiedział sekretarz generalny ONZ, oceniając, iż Szczyt Cyfrowy ma do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu dyskusji na ten temat.

„Wizja otwartej, wolnej i bezpiecznej cyfrowej przyszłości leży u podstaw mojej mapy drogowej na rzecz współpracy cyfrowej” – powiedział w wystąpieniu wideo Guterres.