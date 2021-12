Nadzieją Putina i jego ekipy do niedawna było zaangażowanie USA (i w ogóle Zachodu) w operację „powstrzymywania Chin” na Indopacyfiku. Przy odrobinie szczęścia mogło to dla Kremla oznaczać wolną rękę przynajmniej na obszarze postradzieckim w zamian za jego względną neutralność na Dalekim Wschodzie – a więc szansę na odniesienie paru propagandowych sukcesów w postaci faktycznej inkorporacji Białorusi i choćby formalnego wchłonięcia przynajmniej części Ukrainy . Ponieważ przeciętny Rosjanin wciąż jest wrażliwy na wielkomocarstwowe miraże, mogło to dać kremlowskiej kamandzie trochę czasu. Nie, bynajmniej nie na modernizację kraju i na zadbanie o jego długofalowe interesy. Raczej na spokojne doczekanie do emerytury albo i do naturalnej śmierci na posterunku oraz pogrzebu z państwowymi honorami. I – po drodze – na cichy transfer na zagraniczne konta kolejnych miliardów rubli dla materialnego zabezpieczenia rodziny i kochanek.