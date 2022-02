„Wzywamy Rosję do wybrania ścieżki dyplomacji, deeskalacji napięć, znaczącego wycofania sił wojskowych z rejonu sąsiadującego z granicami Ukrainy, a także do pełnego przestrzegania zobowiązań międzynarodowych” – zaapelowali ministrowie we wspólnym oświadczeniu.

Reklama

„W pierwszej kolejności oczekujemy, że Rosja wdroży zapowiedziane ograniczenie swoich działań militarnych wzdłuż granicy z Ukrainą. Do tej pory nie dostrzegliśmy żadnych dowodów na takie ograniczenie” – podkreślili.

Oprócz kryzysu między Rosją a Ukrainą, szefowie dyplomacji Kanady, Francji, Niemiec, Japonii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych rozmawiają o sytuacji w Libii, która zmaga się z poważnym kryzysem politycznym.