Władze obwodowe w Czernihowie oświadczyły w sobotę, że wojska rosyjskie używają do ostrzału miasta systemów rakietowych Grad. Wezwały mieszkańców, by ukryli się w schronach, a jeśli to niemożliwe - by zostali w domach.

Agencja prasowa Unian opublikowała zdjęcia pożaru spowodowanego przez ostrzał na górnych piętrach bloku mieszkalnego. W szpitalu w Czernihowie zniszczona jest część okien. Reklama Szef administracji obwodowej Wiaczesław Czaus wezwał mieszkańców, którzy nie biorą udziału w siłach obrony terytorialnej, by schowali się do schronów, a jeśli to niemożliwe - by zostali w domach.