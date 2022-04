Wydawana w Helsinkach gazeta podaje, że szwedzki rząd zwrócił się do fińskich władz o "wstrzymanie się" z decyzją o przystąpieniu do NATO do czasu, aż Szwedzi przedstawią własny raport na temat sytuacji bezpieczeństwa, zmienionej po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Fiński rząd złożył do parlamentu własny raport w tej sprawie w połowie kwietnia.

Reklama

Jak podkreśla "IL" fińskie władze od dłuższego czasu "wywierały presję" na rządzących szwedzkich socjaldemokratów do podjęcia formalnych kroków w kierunku członkostwa w NATO. Także w Finlandii na czele koalicyjnego rządu stoją socjaldemokraci.

Według gazety oddzielnie przygotowywane jest też wspólne posiedzenie na szczeblu państwowym, w którym oba kraje nordyckie oficjalnie potwierdzą chęć przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wspólnej decyzji Finlandii i Szwecji oczekuje też administracja USA – akcentuje "IL".