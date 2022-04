Dla ONZ wojna w Ukrainie jest bardzo dużym wyzwaniem, bo Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa podważa porządek ustanowiony przez Kartę Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie zachowuje swoje szczególne prawa. Dotychczas, podczas wielu konfliktów na świecie, ONZ mogła przynajmniej swobodnie dostarczać pomoc humanitarną - Rosja nawet na tej płaszczyźnie nie stosuje się do prawa międzynarodowego i blokuje działania ONZ. Pamiętajmy, że podejmowanie zdecydowanych kroków, np. przez wysłanie sił pokojowych, jest niemożliwe bez mandatu Rady Bezpieczeństwa, co Rosja ma prawo wetować. My również, jako ambasadorowie przy ONZ, mamy więc pewne poczucie frustracji. Z drugiej strony ważne jest, że zdecydowaną większością państwa członkowskie ONZ przyjęły rezolucje, które jasno zdefiniowały działania Rosji jako agresję, wbrew rosyjskim próbom zakłamania rzeczywistości. Zatem nie dziwi mnie, że za każdym razem z innych powodów zarówno Kijów, jak i Moskwa mogą mieć w pewnym stopniu krytyczny stosunek do działań organizacji. Ważne jest jednak, że do wizyty w obu stolicach sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa dojdzie w tym tygodniu. Mogę też zdradzić, że Polska współdziała w organizacji tej wizyty i prezydent Duda jest w stałym kontakcie w tej sprawie z sekretarzem generalnym. Mandat do rozmów w Moskwie i Kijowie jest określony przez wspomniane rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to znaczy sprowadza się do wezwania do natychmiastowego przerwania agresji, wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy i dopuszczenia pomocy humanitarnej.