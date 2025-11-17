Wznowienie połączeń lotniczych

Linie lotnicze mogą wznowić regularne połączenia od poniedziałku od godziny 6:00 czasu wschodniego EST), czyli w południe czasu polskiego. Ograniczenia uzasadniano względami bezpieczeństwa w związku z niedoborami kadrowymi w obiektach kontroli ruchu lotniczego. Obowiązywały one od 7 listopada i dotyczyły tysięcy lotów w całym kraju, m.in. w dużych portach przesiadkowych w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles i Atlancie.

Powód ograniczeń

Jak podała Associated Press (AP), liczba odwołanych lotów osiągnęła najwyższy poziom 9 listopada, kiedy to linie lotnicze zredukowały ponad 2900 lotów. Warunki zaczęły się jednak poprawiać w ciągu tygodnia, gdy do pracy powróciło więcej kontrolerów ruchu w związku z doniesieniami, że Kongres jest bliski osiągnięcia porozumienia w sprawie wznowienia finansowania agend rządowych i zakończenia shutdownu, który trwał 43 dni i stał się najdłuższym w historii USA, bijąc rekord z 2018 r., kiedy to przerwa w funkcjonowaniu agencji federalnych trwała 34 dni.

Działania ministra transportu

Minister transportu Sean Duffy oznajmił, że niepokojące dane dotyczące bezpieczeństwa wskazują na konieczność podjęcia działań w celu złagodzenia presji na system lotniczy oraz zaradzenia pogłębiającym się niedoborom kadrowym w obiektach kontroli ruchu lotniczego, gdy zamknięcie wkraczało w drugi miesiąc, a zakłócenia w lotach zaczęły się nasilać.

Kontrolerzy ruchu lotniczego byli wśród pracowników federalnych, którzy musieli kontynuować pracę bez wynagrodzenia przez cały okres shutdownu.

Według AP przedstawiciele linii lotniczych wyrazili optymizm, że działalność operacyjna zostanie przywrócona na czas przed Świętem Dziękczynienia. W Ameryce przypada ono w czwartek, 27 listopada.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)