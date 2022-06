147 248 nowych przypadków zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu 24 minionych godzin, tj. o 54,6 proc. więcej zakażeń niż tydzień wcześniej – wynika z najnowszych dostępnych danych z wtorku.

W szpitalach przebywa obecnie 15 496 pacjentów z Covid-19, w tym 898 na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu koronawirusa zmarło 37 osób.

Premier Borne zwróciła się we wtorek do prefektów i władz medycznych o zachęcanie do noszenia maseczek w zatłoczonych miejscach i zamkniętych przestrzeniach, a w szczególności w środkach transportu publicznego.

Na razie jest to tylko zalecenie. W poniedziałek w podobnym tonie wypowiedziała się minister zdrowia Brigitte Bourguignon.

Premier poprosiła też, aby Francuzi sprawdzili swój harmonogram szczepień, w tym zwłaszcza osoby po 60. roku życia i najbardziej narażone, które „muszą skorzystać z drugiej dawki przypominającej”.

We wtorek paryski sąd administracyjny uznał, że państwo winne jest zaniedbań, przez które nie zapewniło wystarczającej liczby maseczek podczas pandemii Covid–19. Uznał również, że państwo popełniło błąd, wydając wprowadzające w błąd „oświadczenia, które mogły w szczególności odwieść ludność od używania maseczek”.