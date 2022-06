Ograniczenia w "trudnej do powrotu" strefie w Okumie zostały zniesione o 9 rano, po raz pierwszy w przypadku gminy, na której terenie znajduje się elektrownia Fukushima Daiichi należąca do Tokyo Electric Power Company Holdings w północno-wschodniej Japonii.

Reklama

Obszar o powierzchni około 8,6 km kwadratowych, po przeprowadzeniu prac dekontaminacyjnych w celu zmniejszenia poziomu promieniowania został wyznaczony jako miejsce odbudowy i rewitalizacji, co umożliwiło mieszkańcom powrót.

Reklama

Okuma stała się drugą gminą w prefekturze Fukushima, w której ludzie wracają na obszar wyznaczony jako strefa trudna do powrotu, po tym, jak 12 czerwca zniesiono podobny nakaz ewakuacji dla części wioski Katsurao.

Cała populacja licząca około 11 500 mieszkańców Okumy została zmuszona do ewakuacji po tym, jak trzęsienie ziemi i tsunami w marcu 2011 roku spowodowały powstanie szkód w elektrowni jądrowej, co uczyniło ten obszar niezdatnym do zamieszkania.

Około 400 osób powróciło już do miasta, ponieważ w kwietniu 2019 r. zniesiono nakaz ewakuacji dla obszarów o niskim poziomie promieniowania.

Oczekuje się, że nakaz ewakuacji dla rejonów odbudowy i rewitalizacji w Futabie, innym mieście, która mieści elektrownię jądrową, zostanie zniesiony w lipcu lub później.