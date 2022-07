Światowy Kongres Ukraińców (UWC) zwrócił się do Sądu Federalnego Kanady, by orzekł o zasadności zwrotu do Niemiec turbiny do gazociągu Nord Stream 1 i go zablokował. Rząd Kanady w sobotę wydał czasową zgodę na zwrot tej turbiny, robiąc wyjątek od własnych sankcji na Rosję za jej agresję na Ukrainę.

„We wniosku podtrzymano, że decyzja przyznania zgody nie była uzasadniona, przejrzysta lub właściwie rozpatrzona” - napisał UWC we wtorkowym komunikacie. Wniosek został złożony do Sądu Federalnego, rozpatrującego w Kanadzie część spraw dotyczących federalnej jurysdykcji. Reklama Cytowani w komunikacie prawnicy wskazali, że jeśli sąd zgodzi się z argumentami UWC, może unieważnić zgodę wydaną przez rząd w Ottawie. Reklama Cytowany w komunikacie przewodniczący UWC Paul Grod nazwał decyzję Kanady „poważną pomyłką”. „W ostatnich dniach Światowy Kongres Ukraińców wspólnie z Kongresem Ukraińsko-Kanadyjskim zwracał się do rządu Kanady o odwołanie uchylenia decyzji przekazanej (firmie) Siemens Canada (pozwalającej na zwrot naprawionej turbiny do Nord Stream 1 do Niemiec); dotychczas nasze działania były bezowocne i nie pozostało nam nic innego niż podjąć działania prawne” - podkreślono w komunikacie. Turbina gazociągu Nord Stream 1 wraca do Niemiec. Rosja straciła pretekst do ograniczania dostaw gazu Zobacz również Rząd w Ottawie, po naciskach ze strony Berlina, zapowiedział w sobotę, że zrobi wyjątek od sankcji wobec Rosji i odeśle serwisowaną w Kanadzie turbinę z powrotem do Niemiec. Minister zasobów naturalnych Kanady Jonathan Wilkinson wskazywał na obawy Niemiec i innych krajów europejskich, dotyczące m.in. zapewnienia ogrzewania zimą. Zwrot nastąpi na mocy specjalnego – czasowego i odwoływalnego - zezwolenia. Jednocześnie Kanada zapowiedziała dalsze sankcje wobec Rosji. W poniedziałek Departament Stanu USA poparł decyzję Kanady w sprawie zwrotu turbiny do Niemiec, podkreślając w komunikacie, że pozwoli to “w krótkim terminie Niemcom i innym krajom Europy uzupełnić rezerwy gazu”, a jednocześnie - wskazano - trwają poszukiwania rozwiązań pozwalających uniezależnić kraje Europy od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Z Toronto Anna Lach (PAP)