Zazwyczaj w takich sytuacjach posłowie - także opozycji - składają wyrazy uznania ustępującemu premierowi, jednak tym razem było inaczej i ostatnia sesja pytań przypominała raczej normalną, cotygodniową ostrą wymianę zdań między Johnsonem a liderem opozycji Keirem Starmerem.

Przywódca Partii Pracy ograniczył się do życzenia Johnsonowi wszystkiego najlepszego na przyszłość. "Zacznę od powiedzenia premierowi, że wiem, iż relacje między premierem a liderem opozycji nigdy nie są łatwe - i nasze nie okazały się wyjątkiem od reguły. Ale chciałbym skorzystać z tej okazji, by życzyć mu, jego żonie i jego rodzinie wszystkiego najlepszego na przyszłość" - powiedział. Po czym przywołał krytyczne wypowiedzi trojga pozostających w walce kandydatów na następcę Johnsona, którzy podczas niedzielnej debaty starali się odciąć od ustępującego premiera.

Johnson bronił dokonań swojego rządu, przypominając, że dokończył on proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, najszybciej na świecie rozpoczął szczepienia przeciw Covid-19, jako pierwszy udzielił konkretnego wsparcia Ukrainie, a bezrobocie w kraju jest najniższe od 50 lat. Mówił też o konieczności dalszego wyrównywania szans życiowych między mieszkańcami poszczególnych części kraju.

Na koniec dał kilka porad swojemu następcy lub następczyni. "Trzymaj się blisko Amerykanów, pozostań z Ukraińcami, wszędzie wspieraj wolność i demokrację. Obniżaj podatki i dereguluj, gdzie tylko możesz, aby było to najwspanialsze miejsce do życia i inwestowania. Kocham ministerstwo finansów, ale pamiętaj, że gdybyśmy zawsze słuchali ministerstwa finansów, nie zbudowalibyśmy (autostrady) M25 ani tunelu pod kanałem La Manche. Skup się na drodze przed sobą, ale zawsze pamiętaj o patrzeniu w lusterko wsteczne. I pamiętaj przede wszystkim, że to nie Twitter się liczy. Liczą się ludzie, którzy nas tu wysłali" - mówił Johnson.

Uwagi na temat ministerstwa finansów i patrzenia w lusterko były szpilą wbitą byłemu szefowi tego resortu i jednemu z kandydatów na następcę Johnsona, Rishiemu Sunakowi. Choć przez długi czas był on stronnikiem i najbliższym współpracownikiem premiera, jego rezygnacja przed dwoma tygodniami była kluczowym momentem uruchamiającym lawinę zdarzeń, w wyniku której Johnson musiał złożyć rezygnację.

"Ostatnie kilka lat było najwspanialszym przywilejem mojego życia i prawdą jest, że pomogłem torysom uzyskać największą większość od 40 lat i ogromną zmianę w brytyjskiej polityce. Przekształciliśmy naszą demokrację i przywróciliśmy naszą narodową niezależność. Pomogłem przeprowadzić ten kraj przez pandemię i pomogłem uratować inny kraj przed barbarzyństwem. Szczerze mówiąc, to wystarczy, aby kontynuować. Na razie misja w dużej mierze zakończona" - powiedział, po czym na sam koniec zacytował słowa Arnolda Schwarzeneggera z filmu "Terminator 2": "Hasta la vista, baby".

Nazwisko nowego lidera Partii Konserwatywnej, który zastąpi Johnsona także w roli premiera, zostanie ogłoszone 5 września.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)