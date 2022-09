"Tego poranka lotnicy Air Force Global Strike Command wystrzelili nieuzbrojony ICBM Minutemen III z trzema testowymi głowicami z bazy Space Force Vandenberg. Ta próba pokazuje, że nuklearne zdolności odstraszania USA są bezpieczne, niezawodne i skuteczne" - przekazało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Sił Strategicznych USA (STRATCOM).

Rakieta została wystrzelona z bazy Vandenberg w Kalifornii i po locie z prędkością 24 tys. km/h wylądowała 6,75 tys. kilometrów dalej na poligonie w atolu Kwajalein nieopodal Wysp Marshalla.

Był to już drugi test rakiety w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej Pentagon przełożył co najmniej dwie próby rakiety zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych, by uniknąć wzrostu napięć z Rosją i Chinami. Jak powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder, Rosja została poinformowana o próbie z dużym wyprzedzeniem.