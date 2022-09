Poznajcie Krzysztofa Wojczala. Człowieka, który przewidział atak Putina na Ukrainę. „Najbardziej prawdopodobnym celem militarnym Federacji będzie neutralna i nieposiadająca formalnych sojuszników Ukraina. Kraj ten jest podatny na atak z trzech kierunków oraz na odcięcie linii komunikacyjnych z Polską i Rumunią. To tam Rosjanie mają największą militarną przewagę i to na terytorium Ukrainy im zależy”. Dziś taka ocena sytuacji wydaje się oczywista i trąci banałem. Tylko że cytowane słowa zostały opublikowane w listopadzie 2021 r. To właśnie wtedy ukazała się po raz pierwszy „Trzecia dekada”. Prawnik Krzysztof Wojczal wydał ją sam.

Dziś książka ma szansę zdobyć popularność, bo w jej dystrybucję włączyło się jedno z profesjonalnych wydawnictw. Czas ku temu znakomity. Od paru lat mamy w Polsce eksplozję zainteresowania geopolityką, zaś parający się nią autorzy (choćby Jacek Bartosiak) zyskali status intelektualnych celebrytów. Wojna w Ukrainie sprawiła zaś, że potrzeba otrzymania dobrych analiz objaśniających międzynarodową grę interesów oraz scenariuszy potencjalnych konfliktów zbrojnych czy gospodarczych stała się jeszcze bardziej paląca.