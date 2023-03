"Okrucieństwa w Buczy rok temu pokazały światu, co oznacza wojna Putina" - napisał niemiecki kanclerz, podkreślając, że obrazy z Buczy na trwałe wyryły się także w jego pamięci. "Te zbrodnie nie mogą pozostać bezkarne. Dlatego stoimy zjednoczeni za Ukrainą. Rosja nie wygra!".

Rosjanie wkroczyli do Buczy na początku marca ubiegłego roku. Po wyzwoleniu przez wojska ukraińskie tragedia, do której doszło w Buczy, wstrząsnęła światem. W Buczy i jej najbliższych okolicach znaleziono ok. 400 ciał cywilów; ponad 250 zostało zabitych kulami lub odłamkami pocisków, a wielu innych zmarło m.in. z wycieńczenia i braku lekarstw.