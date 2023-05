"Lider CHP polega na PKK; liderzy organizacji śpiewali piosenkę Kilicdaroglu. Nie ma znaczenia czy to nagranie (przedstawiające rzekomo liderów PKK śpiewających piosenkę Kilicdaroglu - PAP) jest fałszywe, czy nie. PKK wsparło opozycję" - powiedział w poniedziałek w wywiadzie telewizyjnym Erdogan.

Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone przeciwko tureckiemu prezydentowi oraz osobom odpowiadającym za montaż i publikację nagrania. "Czy prezydent rozpowszechniałby nagranie, które jest oczywiście montażem? Czy pomawiałby? Korzystałby z oszustwa? Wzniecał nienawiść i podziały? Niestety robi to wszystko, by pozostać u władzy" - powiedział Erkek, wzywając "odważnych" prokuratorów do zbadania sprawy.

W poniedziałek - komentując wypowiedź prezydenta Erdogana - jego kontrkandydat w niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich nazwał go "kłamliwym twórcą wideo". "Ja jestem zmęczony pomówieniami, Erdogan nie jest zmęczony pomawianiem mnie. Boże, pokaż każdemu, kto tu jest czysty, a kto nie" - oświadczył na Twitterze Kilicdaroglu.

Obaj politycy będą walczyć o stanowisko prezydenta Turcji w najbliższą niedzielę; w pierwszej turze wyborów Erdogan zdobył 49,52 proc. głosów, a Kilicdaroglu - 44,88 proc.