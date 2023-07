Wcześniej biuro prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy podało, że Putin nie pojawi się osobiście na szczycie.

Rząd RPA obawiał się wcześniej, że w przypadku przybycia Putina (ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny) do Johannesburga, będzie zmuszony go aresztować, do czego zobowiązał się jako członek Trybunału.

Do bloku BRICS należą Brazylia, Rosja, RPA, Chiny i Indie. Szczyt państw tej grupy odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia w Johannesburgu.