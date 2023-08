Te uderzenia zostały przeprowadzone z terytorium Rosji - ujawnił informator z HUR, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Podobną ocenę dotyczącą charakteru ataku na bombowce Tu-22M3 przedstawił we wtorek brytyjski resort obrony. "Jest mało prawdopodobne, by bezzałogowe statki powietrzne miały zasięg umożliwiający dotarcie do Solcy-2 spoza Rosji" - podkreślono w najnowszej aktualizacji wywiadowczej, przypominając, że ten obiekt znajduje się około 650 km od granicy z Ukrainą.

Sobotni atak przy pomocy drona na lotnisko wojskowe w obwodzie nowogrodzkim w Rosji, położone między Nowogrodem Wielkim i Pskowem, skutkował pierwszym potwierdzonym zniszczeniem rosyjskiego bombowca strategicznego przez ukraińskie wojska. Samolot Tu-22M3 całkowicie spłonął - zauważył w niedzielę rosyjski niezależny portal Moscow Times.