Sześcioro senatorów z obu amerykańskich partii politycznych przyleciało w sobotę do Szanghaju. Wizyta ma miejsce w czasie coraz silniejszych napięć i rosnącej rywalizacji pomiędzy USA a Chinami.

Reklama

To pierwsza wizyta amerykańskich kongresmenów od 2019 roku, gdy Chiny wprowadziły surowe restrykcje związane z pandemią COVID-19. Delegacja, której przewodzi Chuck Schumer, lider demokratycznej większości w amerykańskim senacie, ma nadzieję na spotkanie z Xi.

Dobry przebieg rozmów może otworzyć drogę do potencjalnego spotkania prezydenta Bidena z Xi podczas szczytu przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w San Francisco w listopadzie – podała agencja Associated Press.

Reklama

Sankcje przeciwko 42 chińskim firmom

Władze USA nałożyły w ostatnich miesiącach szereg restrykcji eksportowych, by odciąć Chiny od technologii produkcji zaawansowanych układów scalonych. Waszyngton twierdzi, że mogłyby one być wykorzystane do wzmocnienia chińskiej armii, Pekin ocenia to natomiast jako protekcjonizm i próby zatrzymania wzrostu Chin.

Administracja Bidena ogłosiła w piątek sankcje przeciwko 42 chińskim firmom, które oskarżyła o dostarczanie pochodzących z USA półprzewodników do atakującej Ukrainę Rosji. Władze Chin nie potępiły inwazji na Ukrainę i utrzymują przyjazne relacje z Rosją, zacieśniając z nią współpracę między innymi w dziedzinie wojskowej.