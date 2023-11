Wspierany przez Iran Ruch Huti to islamistyczna organizacja polityczna i zbrojna, której tradycyjnym zapleczem są plemiona zajdyckie (odłam szyizmu), zamieszkujące północny Jemen.

Sari, przedstawiciel zbrojnego ramienia Ruchu, poinformował w telewizyjnym wystąpieniu, że Huti zaatakowali Izrael trzykrotnie od początku wojny państwa żydowskiego z Hamasem.

Reklama

Jak komentuje Reuters, wydaje się to być przyznaniem, że to Huti stali za atakiem z 28 października, który doprowadził do eksplozji w Egipcie i został przypisany Izraelowi oraz za incydentem z 19 października, kiedy amerykańska marynarka wojenna przechwyciła trzy pociski rakietowe.

Huti będą przypuszczać ataki na państwo żydowskie "aż skończy się izraelska agresja" - oznajmił Sari.

Reklama

Reuters wyjaśnia, że główne hasło Ruchu Huti brzmi: "Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, przekleństwo na Żydów i zwycięstwo Islamu".

Izrael rozmieścił w środę na Morzu Czerwonym kutry rakietowe – poinformowała w oświadczeniu armia izraelska po atakach przy użyciu rakiet dalekiego zasięgu i dronów Hutich.

Ruch Huti jest stroną trwającego od 2014 roku konfliktu w Jemenie, będącego jednym z pól rywalizacji między Iranem i Arabią Saudyjską. Wojna ta rozpoczęła się, gdy społeczna rewolta położyła kres dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w tym kraju rozpoczęła międzynarodowa koalicja arabska pod wodzą Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która walczy z Ruchem Huti. Intensywność walk w Jemenie obniżyła się od zawarcia w kwietniu 2021 roku tymczasowego rozejmu.

Według Rijadu Iran szkoli, zbroi i finansuje Ruch Huti, który twierdzi jednak, że sam produkuje broń, którą się posługuje.