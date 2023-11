O czym będą rozmawiać przywódcy USA i Chin?

Jak powiedzieli wysocy rangą przedstawiciele administracji USA podczas briefingu zapowiadającego szczyt, Biden i Xi omówią "strategiczny kierunek relacji dwustronnych" oraz będą chcieli stworzyć "ramy udanego zarządzania trudnymi, skomplikowanymi relacjami (amerykańsko-chińskimi)". Rozmowy będą dotyczyć też przywrócenia komunikacji pomiędzy siłami zbrojnymi obu państw, choć Pekin ma być w tej kwestii sceptyczny.

Wśród tematów znajdą się również konflikty na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, a także napięcia pomiędzy Chinami i Filipinami na Morzu Południowochińskim.

"Niczego nie będziemy pomijać, wszystko jest na stole" - powiedział jeden z urzędników. Dodał, że w sprawie wojny na Ukrainie Biden zamierza przekazać amerykańskie "obawy co do relacji Chin z Rosją", a także Rosji z Koreą Północną. Zaznaczył też, że prezydent chce, by Chiny użyły swoich wpływów w Iranie, by odwieść Teheran od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Drugie spotkanie Xi i Bidena w cztery oczy

Spotkanie Biden-Xi, poprzedzone serią wzajemnych wizyt i rozmów urzędników niższego szczebla, odbędzie się przy okazji organizowanego w San Francisco szczytu APEC (Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku). Rozmowy przywódców mają zostać przeprowadzone nie w samym mieście, lecz w "rejonie zatoki San Francisco".

Będzie to drugie spotkanie Xi i Bidena w cztery oczy od początku prezydentury tego drugiego. Pierwsze miało miejsce w listopadzie 2022 roku podczas szczytu grupy G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.