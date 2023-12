Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej od czasu wznowienia walk z terrorystyczną organizacją Hamas Netanjahu zapewnił, że Izrael zrobi wszystko, by sprowadzić uprowadzonych do Strefy Gazy zakładników do domu, ale także zniszczyć Hamas i upewnić się, że nigdy więcej ani on, ani żadna inna grupa ze Strefy Gazy nie będzie zagrożeniem dla Izraelczyków. Premier dodał, że jedyną drogą do osiągnięcia tego celu jest kontynuacja operacji lądowej armii izraelskiej w Strefie Gazy.

Stwierdził, że wcześniej Izrael „nie miał ani wewnętrznego konsensusu krajowego, ani konsensusu międzynarodowego”, by zniszczyć Hamas, jednak obecnie wsparcie wewnętrzne jest silne, a rząd pracuje nad zachowaniem wsparcia międzynarodowego. "Teraz dokończymy robotę” - zapowiedział. (PAP)