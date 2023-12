"To jest idealny czas (...) ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie, zwiększoną aktywność rosyjskich sił zbrojnych w obliczu nadchodzącej zimy, ale też ze względu na to, co dzieje się na Kapitolu" - powiedział Kirby podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One, odnosząc się do wtorkowych spotkań Zełenskiego w Białym Domu i na Kapitolu.

Podkreślił, że rozmowy prezydentów Bidena i Zełenskiego będą dotyczyć właśnie tych tematów. Pytany, czy prezydent Biden będzie mógł obiecać swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi kontynuację pomocy, Kirby nie odpowiedział wprost, lecz dodał, ze Biden z pewnością będzie stale mocno opowiadał się za tym. Zapowiedział też, że spodziewa się ogłoszenia kolejnego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy jeszcze w tym roku. Ostatni ogłoszony został w ubiegłym tygodniu.

Wicerzecznik Białego Domu Andrew Bates dodał, że prezydent Zełenski jest najlepszym orędownikiem sprawy ukraińskiej i liczy, że przełamie impas, w którym znalazł się Kongres w sprawie dodatkowych pieniędzy koniecznych do finansowania dalszego wsparcia Ukrainy.

We wtorek ukraiński prezydent odbędzie spotkanie ze wszystkimi senatorami oraz kolejne ze spikerem Izby Reprezentantów Mike'em Johnsonem, po czym uda się do Białego Domu. Jeszcze w poniedziałek Zełenski wygłosi przemówienie na wojskowej uczelni National Defense University w Waszyngtonie.

