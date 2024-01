Według relacji założonego w 1829 roku lokalnego dziennika „Montgomery Advertiser” Smith zdawał się mieć konwulsje i energicznie trząść przez około cztery minuty po tym, jak azot zaczął przepływać przez jego maskę gazową w komorze śmierci zakładu karnego im. Williama C. Holmana w Atmore, w Alabamie. Minęły kolejne dwie do trzech minut, zanim wydawało się, że stracił przytomność. Wpompowanie azotu do maski pozbawiło go tlenu.

„Smith wił się i trząsł na (kiedy leżał na specjalnie skonstruowanym) wózku. Wydawało się, że jest w pełni przytomny, gdy gaz zaczął płynąć. Wziął głębokie oddechy, jego ciało gwałtownie się trzęsło, przewróciły mu się oczy. (…) Zacisnął pięści, nogi mu się trzęsły pod ciasno wciągniętym białym prześcieradłem, które zakrywało go od szyi w dół. Wydawało się, że z trudem łapie powietrze” – opisywała gazeta.

Władze stanowe określiły nową metodę jako prostszą alternatywę dla zastrzyków z trucizną. Nazwały procedurę "najbardziej bezbolesną i humanitarną metodą egzekucji".

Na konferencji prasowej po egzekucji komisarz Departamentu Więziennictwa Alabamy John Q. Hamm powiedział, że reakcje Smitha nie były „... niczym niezwykłym”.

Z kolei na piątkowej konferencji prasowej prokurator generalny stanu Steve Marshall nazwał nową metodę użycia azotu jako „podręcznikową”.

„To, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, było podręcznikowe. Od wczoraj wieczorem niedotlenienie azotem jako środek egzekucyjny nie jest już metodą niesprawdzoną. Jest metodą sprawdzoną” – ocenił Marshall.

CBS News poinformowała, że Smith poprosił o użycie tej metody w ślad za tym, kiedy przeżył 2022 roku nieudaną egzekucję przy użyciu śmiercionośnego zastrzyku. Prawnicy skazańca argumentowali jednak, że wykorzystywano go jako „obiekt testów”. Także działacze na rzecz praw człowieka skrytykowali nową, niewypróbowaną metodę.

Alabama jest pierwszym stanem w Ameryce, w którym do wykonania egzekucji użyto azotu. Stało się to ponad trzydzieści lat po tym, jak Smith został skazany za zabicie Elizabeth Sennett na zlecenie jej męża pastora.

Przed egzekucją wniesiono wiele skarg prawnych przeciwko zastosowaniu niedotlenienia azotem. W środę Sąd Najwyższy orzekł, że Alabama ma konstytucyjne uprawnienia do przeprowadzenia egzekucji, a w czwartek zezwolił na jej wykonanie.